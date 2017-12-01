Зарабатывайте миллионы на продаже
новостроек в Москве
• Подберите недвижимость клиенту по 100+ параметрам
• Cформируйте презентации за пару кликов
• Cовершите сделку с высокой комиссией
Самая большая база
новостроек
новостроек
На платформе Dombook размещены все новостройки двух крупнейших городов страны – Москвы и Санкт-Петербурга, а также Подмосковья, Ленинградской области и Краснодарского края. Все данные собраны из открытых источников и проверены профессиональными аналитиками рынка недвижимости.
Динамическая презентация
для клиентов
для клиентов
Это презентация выбранных Вами проектов для клиента, которая выгружается в формате ссылки и автоматически обновляется системой.
Если лот более не доступен к бронированию, то он не будет отображаться в презентации. Вы можете ее выгрузить и отправить клиенту сегодня, а он может перейти по ссылке через неделю, в презентации все равно будет актуальная информация на текущий момент.
Презентацию можно оформлять в любой стилистике со своим логотипом.
Если лот более не доступен к бронированию, то он не будет отображаться в презентации. Вы можете ее выгрузить и отправить клиенту сегодня, а он может перейти по ссылке через неделю, в презентации все равно будет актуальная информация на текущий момент.
Презентацию можно оформлять в любой стилистике со своим логотипом.
Регулярное информирование
по статусу вашей сделки
с клиентом
по статусу вашей сделки
с клиентом
В вашем личном кабинете, в разделе «заявки», присутствуют все зафиксированные клиенты с соответствующими статусами (уникален, не уникален, назначен показ, сделка).
Поиск объекта по более чем
130 качественным
характеристикам
130 качественным
характеристикам
На платформе Dombook представлен поиск по уникальным параметрам проекта или квартиры, всего около 130 параметров, с помощью которых Вы сможете максимально точно подобрать объект недвижимости для своих клиентов.
Работа с агентами в режиме
«одного окна»
«одного окна»
По каждому клиенту у вас есть один курирующий менеджер, с которым Вы можете вести всю коммуникацию и уточнять любые вопросы.
Полное сопровождение
менеджеров Dombook
менеджеров Dombook
Возникают ситуации, когда нет возможности сопроводить своего клиента или подобрать ему объект недвижимости? Тогда воспользуйтесь услугой от Dombook «Полное сопровождение менеджеров».
Подбор недвижимости нашим специалистом – это работа с клиентом, формирование презентаций, сопровождение клиента, подписание акта по форме Застройщика, бронирование, выход на сделку.
Максимальная заинтересованность в том, чтобы Вы получили свою комиссию: от 30% до 50%
Подбор недвижимости нашим специалистом – это работа с клиентом, формирование презентаций, сопровождение клиента, подписание акта по форме Застройщика, бронирование, выход на сделку.
Максимальная заинтересованность в том, чтобы Вы получили свою комиссию: от 30% до 50%
Станьте нашим партнером
в 3 коротких шага
1
ЗаявкаОтправьте заявку на регистрацию
2
ПодтверждениеДождитесь письма и заполните необходимые данные
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все возможности сервиса
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Рядом с парком или лесомРядом лес Рядом парк
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