Информация о «cookies»
Файлы куки (cookies) – это небольшие текстовые файлы, передаваемые в браузер и размещаемые на жестких дисках ваших устройств при посещении сайтов.
Файлы куки используются для обеспечения эффективной и безопасной работы сайтов и улучшения пользовательского опыта посетителей. Информация, полученная с помощью файлов куки и не позволяющая идентифицировать конкретного пользователя, может быть также использована в маркетинговых целях.
Типы файлов куки, которые мы используем
Сеансовые файлы куки сохраняются в браузере до тех пор, пока вы не покинете веб-сайт. Постоянные файлы куки сохраняются в вашем браузере после завершения сеанса.
Основные куки – файлы куки, которые связаны с основным доменом. Сторонние куки – куки из другого домена.
Управление файлами куки
Вы можете отказаться от сохранения файлов куки на вашем устройстве, изменив соответствующие настройки браузера. Вы также можете удалить файлы куки, сохраненные на вашем устройстве, удалив их из «истории» браузера:
Google Chrome: Меню → «История» → «Очистить историю». В появившемся окне выберите рядом с «Удалить следующие элементы из» - «за все время». Выберите «Файлы cookie и другие данные сайтов». Нажмите кнопку «Очистить историю».
Safari: Меню «Настройки» → «Конфиденциальность». В разделе «Файлы cookie и данные веб-сайтов» нажмите кнопку «Удалить все данные веб-сайтов».
Opera: Меню «Настройки» → «Удалить личные данные». В появившемся окне выберите «Удалить cookies сеанса» и «Удалить все cookies» и нажмите кнопку «Удалить».
Mozilla Firefox: Меню → «Журнал» → «Удалить недавнюю историю». В поле «Удалить» выберите «Все». Щёлкните по стрелке рядом с «Подробности», чтобы просмотреть список элементов журнала. Выберите «Cookies» и проверьте, что другие элементы, которые вы хотите сохранить, не были отмечены для удаления. Нажмите кнопку «Удалить сейчас».
Internet Explorer: Меню «Сервис» → «Свойства браузера» → «Общие» → «Журнал браузера» → «Удалить…». Выберите «Файлы сookies и данные веб-сайтов» и проверьте, что другие элементы, которые вы хотите сохранить, не были отмечены для удаления. Нажмите кнопку «Удалить».