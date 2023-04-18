Акции
18.04.2023 Весенние скидки в комплексе «CULT»
СULT – это уникальный проект сервисных апартаментов премиум-класса в самом центре Москвы.
18.04.2023 Старт продаж нового корпуса в «Level Причальный» на 1-й линии Москвы-реки!
Комиссионное вознаграждение - 1,7%!
17.04.2023 Скидка 10% в проекте ЖК «Скандинавия»
Жилой район строится на границе Бутовского лесопарка в юго-западной части Москвы — для тех, кто выбирает комфорт мегаполиса, но жить предпочитает в окружении природы.
17.04.2023 Акция от ГК ФСК «Дисконт за скидку»
Клиент получает дополнительную скидку на покупку объекта в размере 3%, а также дополнительную скидку на ставку по ипотеке в размере 0,3%.