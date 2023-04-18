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Акции

18.04.2023 Весенние скидки в комплексе «CULT»

СULT – это уникальный проект сервисных апартаментов премиум-класса в самом центре Москвы.

18.04.2023 Повышенное вознаграждение по проектам МИЦ

Повышенное вознаграждение по проектам МИЦ!

18.04.2023 Старт продаж нового корпуса в «Level Причальный» на 1-й линии Москвы-реки!

Комиссионное вознаграждение - 1,7%!

17.04.2023 Обратите Внимание

Изменение вознаграждения по проектам ГК ФСК.

17.04.2023 Скидка 10% в проекте ЖК «Скандинавия»

Жилой район строится на границе Бутовского лесопарка в юго-западной части Москвы — для тех, кто выбирает комфорт мегаполиса, но жить предпочитает в окружении природы.

17.04.2023 Акция от ГК ФСК «Дисконт за скидку»

Клиент получает дополнительную скидку на покупку объекта в размере 3%, а также дополнительную скидку на ставку по ипотеке в размере 0,3%.

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