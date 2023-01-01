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в третьем квартале 2022 года
россияне стали крупнейшими
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недвижимости в Дубае среди
нерезидентов
россияне стали крупнейшими
покупателями жилой
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Инвестиционная
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До 30% ожидаемый рост
стоимости к моменту сдачи
6-12% годовой доход от сдачи в
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Средняя окупаемость 7-10 лет
стоимости к моменту сдачи
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