Последние новости рынка недвижимости
Группа компаний «Инград» продолжает активное строительство новых социальных объектов в рамках масштабного проекта «Одинград» в городском округе Одинцово. Речь идёт о строительстве двух детских садов в квартале «Семейный» и одного в ЖК «Лесной». Строительная готовность объектов оценивается на уровне 40%.
Группа «Самолет» получила разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники в ЖК «Люберцы». Новое медицинское учреждение сможет принять до 450 взрослых и 150 детей в смену. Площадь четырехэтажного здания ...
Жилой квартал бизнес-класса RiverSky на Симоновской набережной Москвы-реки победил в номинации «ЖК года» Федеральной профессиональной премии рынка недвижимости Move Realty Awards 2023.
Жилой квартал бизнес-класса RiverSky на Симоновской набережной Москвы-реки победил в номинации «ЖК года» Федеральной профессиональной премии рынка недвижимости Move Realty Awards 2023.
Группа «Самолет» открыла продажи квартир в корпусах 13.1, 13.2 и 17 второй очереди жилого комплекса «Новое Видное». Это масштабный проект в 8 км от МКАД с собственной инфраструктурой в окружении леса и озер.
Объявляем долгожданный старт продаж нового корпуса «Запад» в Level Причальный на 1-й береговой линии Москвы-реки. Отличительная черта корпуса «Запад» – это его видовые характеристики. 76% квартир с видом на реку, а это значит, что жители проекта Level Причальный будут наслаждаться самыми красивыми закатами Москвы.