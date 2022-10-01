Программа лояльности для партнеров Dombook
Обучайтесь, получайте повышенную комиссию, пользуйтесь бесплатными аналитическими отчетами и многое другое
Возможности программы лояльности
Статус Кол-во сделок с Dombook
Бронзовый 0-2 сделки* в квартал
Серебрянный 3 и более сделок* в квартал
Золотой 6 и более сделок* в квартал
Базовый функционал
Аналитика
Полностью платная
5 аналитических отчетов бесплатно
15 аналитических отчетов бесплатно
Обучение
Платное
Бесплатное
Бесплатное
Комиссия для агента
Стандартная
Стандартная
Повышенная комиссия по выбранным объектам
Брендированная продукция Dombook
VIP
Участие в клубных вечерах и бизнес-завтраках
Участие в ежегодном отчетном мероприятии
Обратный поток клиентов
+ персональный координатор
Ценный подарок
Членство в Dombook premier League
* Сделка — это заключение основного договора в указанный период для квартиры или апартаментов
Подробнее о программе
Важные даты
Комментарий
Программа лояльности стартует
1 октября 2022 года
На старте программы всем участникам присваивается статус «Бронзовый»
Определение статуса агента
До 10 числа следующего месяца после завершения квартала
Первое подведение итогов произойдет до 10.01.2023. Система автоматически произведет расчет сделок и присвоит соответствующий статус, который отобразится в личном кабинете
Начало действия нового статуса
15 числа следующего месяца после завершения квартала
С 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, участнику открывается доступ к возможностям Dombook в соответствии с его статусом
* При первичном подключении мы присвоим Вам статус «Бронзовый». Проводите сделки с Dombook и повышайте свой статус!