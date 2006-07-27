Политика конфиденциальности персональной информации
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», я даю согласие ООО «ДОМБУК», ОГРН 1207700214699, ИНН/КПП 9704020264 / 770401001 (далее - Оператор), на проверку и обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случаях предусмотренных законом), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных, указанных в перечне, приведенном ниже, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
Перечень обрабатываемых персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; номер мобильного телефона; адрес электронной почты, а также технические данные, предоставляемые Посетителем сайта Оператора в процессе использования Сайта, включая электронные данные (технические характеристики устройства, IP-адрес, id, файлы cookie, информация об аппаратном и программном обеспечении, данные сети wi-fi, данные о геолокации и данные об активности использования сайта (приложения) Оператора), информация, получаемая от партнеров Оператора в рамках взаимодействия, на обработку и передачу которую пользователь ранее давал согласие на обработку персональных данных);
Цель обработки персональных данных:
- получение сводной информации о пользователях сайта в маркетинговых целях и в целях улучшения технической работы сервисов сайта;
- исполнение заключенных и/или заключаемых с Оператором договоров/соглашений, стороной которых я буду являться;
- предоставления различных услуг (в том числе, рассмотрения возможности их предоставления), а также предоставления различных информационных услуг, в том числе получение мной рекламной информации (в частности путем направления сообщений на номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты);
- ведение баз данных Оператора для повышения качества обслуживания клиентов;
- осуществления иных функций, возложенных на Оператора нормами действующего законодательства Российской Федерации, внутренними нормативными актами и положениями договоров, заключенных Клиентом либо предполагаемых к заключению.
Указанные мной персональные данные предоставляются, в том числе, для информирования меня о вариантах приобретения объектов недвижимости и услугах, предоставляемых Оператором, организации просмотра вариантов объектов недвижимости и дальнейшего информирования меня посредством смс и электронных писем об условиях приобретения, акциях и специальных предложениях Оператора, для обеспечения доступа к профилю посетителя на сайте.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается мое согласие, общее описание используемых Оператором способов обработки в соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); использование; обезличивание; удаление; уничтожение.
Обработка персональных данных осуществляется любым способом (как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств), предусмотренным действующим законодательством РФ и выбранным по усмотрению Оператора.
Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской Федерации, договора с участием субъекта персональных данных или согласия субъекта персональных данных. Я даю свое согласие на возможную передачу своих персональных данных следующим третьим лицам: ООО «Новосистем», ООО «АйТи Лаб Реалти», ООО «Комеджик», ООО «Колтач Солюшнс», ООО «Матрикс», ООО «ЯНДЕКС» и Functional Software, Inc. в целях, указанных выше.
Я уведомлен о том, что Оператор с целью улучшения работы сервисом Dombook использует на Сайте Dombook сервисы Яндекс.Метрика, AppMetrica и Sentry.
Согласие действует в течение срока и в порядке, установленных Оператором. Я уведомлен, что Согласие может быть отозвано в соответствии с законодательством Российской Федерации при предоставлении в ООО «ДОМБУК» заявления в письменной форме. Я согласен с возможной передачей ООО «ДОМБУК» указанных персональных данных в случаях, предусмотренных законом, при условии соблюдения требований конфиденциальности персональных данных, ответственность за которую несёт ООО «ДОМБУК». Я уведомлен, что ООО «ДОМБУК» может обрабатывать мои персональные данные с соблюдением требований законодательства РФ после отзыва моего согласия в случаях, когда указанное Согласие не требуется согласно законодательству РФ.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
Я согласен, что Оператор имеет право не чаще трех раз в течение суток направлять Посетителю сайта маркетинговые, транзакционные, информационные и иные сообщения.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение сроков хранения информации, установленных РФ.
Данное согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, направленному ООО «ДОМБУК» или его представителю по адресу: 119019, Москва г., ул. Новый Арбат, д. 15, эт. 22, пом. 1, ком. 19, оф. 9.