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Продавайте квартиры в новостройках и зарабатывайте миллионы вместе с Домбук

Берем на себя все риски, помогаем провести сделку. Самая большая комиссия и база с эксклюзивными лотами и высоким комиссионным вознаграждением

Наши проекты помогают людям и бизнесу

IТ-лаборатория, создающая цифровые решения для всех участников рынка недвижимости
Делает поиск и покупку квартиры с любым запросом - максимально удобным и быстрым
Дает возможность принимать быстрые и эффективные управленческие решения на основе аналитики

Dombook помогает

Агентам недвижимости

оперативно и эффективно работать с клиентами

Частным лицам

обрести дом на самых выгодных условиях

Застройщикам

привлечь дополнительный поток клиентов из Москвы и регионов

Наши партнеры

Застройщики
Агентства недвижимости
Банки

Dombook

Участник ежегодного форума недвижимости "Движение"
Участник ежегодного форума недвижимости «Всероссийского жилищного конгресса»
Партнер Российской гильдии риелторов
Участник и партнер "Российской креативной недели"
Резидент «Сколково»

Самая полная база недвижимости

У нас представлены все новостройки двух крупнейших регионов страны — Москвы и Санкт-Петербурга, а также Подмосковья, Ленинградской области и Краснодарского края. Все данные собраны из открытых источников и проверены профессиональными аналитиками рынка недвижимости

Умный поиск по недвижимости

«Поиск по-новому» — умный поиск по вашим точным запросам. Вы видите только те квартиры, которые соответствуют требованиям. Квартиры с камином? Легко! Ищете квартиру с высотой потолков от 4 метров? Можно и так! Просто расскажите Dombook, что вы хотите, а мы покажем, где это купить

Наши проекты помогают людям и бизнесу

Обучаем
Проводим качественное обучение для профессиональных игроков рынка недвижимости от ТОПовых экспертов
Развиваем
Мы регулярно привносим новые тенденции в мир недвижимости
Делимся экспертизой
Команда Dombook проводит встречи с партнерами и делится важными наработками, которые потом помогают агенту в работе

Ирина Доброхотова

Идеолог создания экосистемы недвижимости Dombook
25 лет в недвижимости
Инноватор, драйвер цифровизации рынка недвижимости
Brand Woman рынка новостроек
Отмечена наградами за заслуги и большой вклад в развитие инвестиционно-строительной отрасли города Москвы.
Входит в ТОП-10 рейтинга руководителей компаний по версии ИД «Коммерсант», многократный лауреат премии Urban Awards в номинации «Персона года», конкурса RREF-Awards в номинации «Репутация и доверие», Brand Woman премии «Рекорды рынка недвижимости».
Знает все о рынке новостроек - один из ведущих спикеров на профессиональных мероприятиях и в СМИ.

Команда Dombook

Иван Жигарев

CEO

Миссия в компании: Задавать направление компании и вдохновлять на новые подвиги команду

Анна Гутник

Директор по развитию

Миссия в компании: Мило общаться с застройщиками и выводить максимум объектов на карту

Николай Сергейчев

Руководитель IT-разработки, партнёр

Миссия в компании: Создавать самые технологичные решения и упрощать всем жизнь

Дарья Осипова

Руководитель отдела по работе с партнерами

Миссия в компании: Морально поддерживать агентов и принимать их такими, какие они есть

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