Продавайте квартиры в новостройках и зарабатывайте миллионы вместе с Домбук
Берем на себя все риски, помогаем провести сделку. Самая большая комиссия и база с эксклюзивными лотами и высоким комиссионным вознаграждением
Наши проекты помогают людям и бизнесу
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Агентам недвижимости
Частным лицам
Застройщикам
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Застройщики
Агентства недвижимости
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Dombook
Самая полная база недвижимости
У нас представлены все новостройки двух крупнейших регионов страны — Москвы и Санкт-Петербурга, а также Подмосковья, Ленинградской области и Краснодарского края. Все данные собраны из открытых источников и проверены профессиональными аналитиками рынка недвижимости
Умный поиск по недвижимости
«Поиск по-новому» — умный поиск по вашим точным запросам. Вы видите только те квартиры, которые соответствуют требованиям. Квартиры с камином? Легко! Ищете квартиру с высотой потолков от 4 метров? Можно и так! Просто расскажите Dombook, что вы хотите, а мы покажем, где это купить
Наши проекты помогают людям и бизнесу
Обучаем
Развиваем
Делимся экспертизой
Ирина Доброхотова
Команда Dombook
Иван ЖигаревCEO
Миссия в компании: Задавать направление компании и вдохновлять на новые подвиги команду
Анна ГутникДиректор по развитию
Миссия в компании: Мило общаться с застройщиками и выводить максимум объектов на карту
Николай СергейчевРуководитель IT-разработки, партнёр
Миссия в компании: Создавать самые технологичные решения и упрощать всем жизнь
Дарья ОсиповаРуководитель отдела по работе с партнерами
Миссия в компании: Морально поддерживать агентов и принимать их такими, какие они есть