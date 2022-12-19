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Андрей Останин - спикер Академии
CEO Ostanin Group, бизнес-тренер,
ex. ТОП: Группа RBI, «Эталон», «Самолет»
Провел более 10 000 часов тренингов и коучинга в корпоративном и открытом форматах, обучил более 8 000 человек. В 2018 году признан лучшим тренером по продажам по версии крупнейшей конференции в области HRM - “ПиР”. Спикер конференции TEDx по теме «Внедрение изменений». Сертифицированный тренер (Эриксоновский Университет) и Executive коуч (Бизнес-школа «Сколково», Бизнес Академия Ernst & Young).

Преимущества Академии

Авторская методика Андрея Останина Все курсы разработаны на основе многолетней экспертизы и практики
Удобный формат Курсы проходят в онлайн-режиме с возможностью самостоятельного изучения в любое удобное время
Гибкий подход Наши курсы будут интересны разным игрокам рынка недвижимости Подробнее
Привилегии выпускников Академии Все выпускники Академии получат в подарок аналитический отчет по любому ЖК Скачать пример отчета

Мы предлагаем 2 формата

Выберите удобный вам и приступайте к изучению

самостоятельно

5 занятий

Доступ к курсу на 60 дней

Прохождение курса в комфортном для вас темпе

Общая поддержка

Финансовая выгода

Сертификат

с куратором

5 занятий

Чат с куратором в телеграм

Доступ к курсу на 90 дней

Призы и дополнительные материалы

Индивидуальная поддержка

Геймификация

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Каталог курсов

«Недвижимость 360: архитектура, строительство, продукт»
Курс о том, как продавать образ жизни, а не квадратные метры
Курс состоит из трех разделов: архитектура, технологии жилого строительства, актуальные продуктовые решения
Длительность 2 недели
Кол-во занятий 5
Формат Онлайн
3 990₽

1 990₽

Есть тариф с куратором
«Гибридное Управление 1.0»
Курс по управлению офисными и удаленными сотрудниками
Цель курса - уменьшить затраты на управление сотрудниками, и в то же время повысить результативность и эффективность подразделений
Длительность 2 недели
Кол-во занятий 5
Формат Онлайн
Ближайший старт курса с куратором 19.12.2022
3 990₽

1 990₽

Есть тариф с куратором
Realty Sales 1.0
Курс по продажам в недвижимости
Курс подходит компаниям для системного обучения и адаптации новых сотрудников
Длительность 2 недели
Кол-во занятий 5
Формат Онлайн
Ближайший старт курса с куратором 19.12.2022
3 990₽

1 990₽

«Антистресс»
Курс по поддержке продающих сотрудников в кризис
Курс посвящен технологиям антикризисных продаж и технологиям снижения уровня стресса у себя и у клиента
Длительность 1 неделя
Кол-во занятий 11
Формат Онлайн
3 990₽

1 990₽

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Наши курсы
«Недвижимость 360: архитектура, строительство, продукт» «Гибридное Управление 1.0» «Realty Sales 1.0» «Антистресс»
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