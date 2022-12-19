Зарабатывайте миллионы на продаже квартир в новостройках
Курсы от топовых экспертов рынка недвижимости
Андрей Останин - спикер АкадемииCEO Ostanin Group, бизнес-тренер,
ex. ТОП: Группа RBI, «Эталон», «Самолет»
Провел более 10 000 часов тренингов и коучинга в корпоративном и открытом форматах, обучил более 8 000 человек. В 2018 году признан лучшим тренером по продажам по версии крупнейшей конференции в области HRM - “ПиР”. Спикер конференции TEDx по теме «Внедрение изменений». Сертифицированный тренер (Эриксоновский Университет) и Executive коуч (Бизнес-школа «Сколково», Бизнес Академия Ernst & Young).
Преимущества Академии
Авторская методика Андрея Останина Все курсы разработаны на основе многолетней экспертизы и практики
Удобный формат Курсы проходят в онлайн-режиме с возможностью самостоятельного изучения в любое удобное время
Гибкий подход Наши курсы будут интересны разным игрокам рынка недвижимости Подробнее
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5 занятий
Доступ к курсу на 60 дней
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5 занятий
Чат с куратором в телеграм
Доступ к курсу на 90 дней
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Каталог курсов
«Недвижимость 360: архитектура, строительство, продукт»Курс о том, как продавать образ жизни, а не квадратные метры
Курс состоит из трех разделов: архитектура, технологии жилого строительства, актуальные продуктовые решения
Длительность 2 недели
Кол-во занятий 5
Формат Онлайн
3 990₽
1 990₽
Есть тариф с куратором
«Гибридное Управление 1.0»Курс по управлению офисными и удаленными сотрудниками
Цель курса - уменьшить затраты на управление сотрудниками, и в то же время повысить результативность и эффективность подразделений
Длительность 2 недели
Кол-во занятий 5
Формат Онлайн
Ближайший старт курса с куратором 19.12.2022
3 990₽
1 990₽
Есть тариф с куратором
Realty Sales 1.0Курс по продажам в недвижимости
Курс подходит компаниям для системного обучения и адаптации новых сотрудников
Длительность 2 недели
Кол-во занятий 5
Формат Онлайн
Ближайший старт курса с куратором 19.12.2022
3 990₽
1 990₽
«Антистресс»Курс по поддержке продающих сотрудников в кризис
Курс посвящен технологиям антикризисных продаж и технологиям снижения уровня стресса у себя и у клиента
Длительность 1 неделя
Кол-во занятий 11
Формат Онлайн
3 990₽
1 990₽
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