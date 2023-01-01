Коммерческая недвижимость в Москве
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Планировка скоро появится
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Сдача 4 кв. 2025 г
STONE Towers
766 048 000 ₽
370 000 ₽/м²
Планировка скоро появится
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Сдача 4 кв. 2025 г
STONE Towers
704 869 500 ₽
345 000 ₽/м²
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Сдача 4 кв. 2026 г
TWIST
685 390 000 ₽
461 000 ₽/м²
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Сдача 4 кв. 2026 г
TWIST
613 570 000 ₽
445 000 ₽/м²
Планировка скоро появится
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Сдача 4 кв. 2023 г
STONE Towers
610 746 500 ₽
455 000 ₽/м²
Планировка скоро появится
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Сдача 4 кв. 2023 г
STONE Towers
597 590 500 ₽
445 000 ₽/м²
Планировка скоро появится
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Сдача 4 кв. 2024 г
STONE Савеловская
561 906 000 ₽
310 000 ₽/м²
Планировка скоро появится
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Сдача 4 кв. 2024 г
STONE Савеловская
547 444 500 ₽
305 000 ₽/м²
Планировка скоро появится
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Сдача 4 кв. 2023 г
STONE Towers
479 413 500 ₽
435 000 ₽/м²
Планировка скоро появится
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Сдача 4 кв. 2026 г
STONE Дмитровская
478 762 000 ₽
293 000 ₽/м²
Планировка скоро появится
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Сдача 4 кв. 2026 г
STONE Дмитровская
469 152 000 ₽
288 000 ₽/м²
Планировка скоро появится
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Сдача 4 кв. 2023 г
STONE Towers
468 392 500 ₽
425 000 ₽/м²
Планировка скоро появится
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Сдача 4 кв. 2025 г
STONE Ленинский
443 520 000 ₽
420 000 ₽/м²
Планировка скоро появится
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Сдача 4 кв. 2025 г
STONE Ленинский
432 960 000 ₽
410 000 ₽/м²
Планировка скоро появится
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Сдача 4 кв. 2025 г
STONE Ленинский
422 400 000 ₽
400 000 ₽/м²
Планировка скоро появится
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Сдача 4 кв. 2025 г
STONE Ленинский
411 840 000 ₽
390 000 ₽/м²