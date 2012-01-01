Квартиры и апартаменты в Москве
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Планировка скоро появится
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Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
23 858 300 ₽
216 500 ₽/м²
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Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
17 265 900 ₽
201 000 ₽/м²
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Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
16 686 000 ₽
206 000 ₽/м²
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Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
16 351 200 ₽
216 000 ₽/м²
Планировка скоро появится
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Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
16 099 400 ₽
202 000 ₽/м²
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Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
17 125 200 ₽
201 000 ₽/м²
Планировка скоро появится
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Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
17 644 750 ₽
216 500 ₽/м²
Планировка скоро появится
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Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
17 398 200 ₽
214 000 ₽/м²
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Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
17 062 550 ₽
200 500 ₽/м²
Планировка скоро появится
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Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
16 100 000 ₽
200 000 ₽/м²
Планировка скоро появится
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Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
17 441 000 ₽
214 000 ₽/м²
Планировка скоро появится
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Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
17 726 250 ₽
217 500 ₽/м²
Планировка скоро появится
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Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
17 444 700 ₽
212 999 ₽/м²
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Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
17 271 000 ₽
202 000 ₽/м²
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Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
17 243 000 ₽
200 500 ₽/м²
Планировка скоро появится
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Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
17 728 900 ₽
217 000 ₽/м²