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Квартиры и апартаменты в Москве

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3-комнатная №2203 110.2 м² 9/45 этаж
Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
23 858 300 ₽
216 500 ₽/м²
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2-комнатная №94 85.9 м² 4/45 этаж
Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
17 265 900 ₽
201 000 ₽/м²
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2-комнатная №482 81 м² 14/45 этаж
Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
16 686 000 ₽
206 000 ₽/м²
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2-комнатная №1198 75.7 м² 35/45 этаж
Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
16 351 200 ₽
216 000 ₽/м²
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2-комнатная №178 79.7 м² 6/45 этаж
Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
16 099 400 ₽
202 000 ₽/м²
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2-комнатная №97 85.2 м² 4/45 этаж
Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
17 125 200 ₽
201 000 ₽/м²
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2-комнатная №1221 81.5 м² 36/45 этаж
Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
17 644 750 ₽
216 500 ₽/м²
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2-комнатная №1040 81.3 м² 31/45 этаж
Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
17 398 200 ₽
214 000 ₽/м²
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2-комнатная №59 85.1 м² 3/45 этаж
Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
17 062 550 ₽
200 500 ₽/м²
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2-комнатная №26 80.5 м² 2/45 этаж
Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
16 100 000 ₽
200 000 ₽/м²
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2-комнатная №1051 81.5 м² 31/45 этаж
Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
17 441 000 ₽
214 000 ₽/м²
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2-комнатная №1278 81.5 м² 38/45 этаж
Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
17 726 250 ₽
217 500 ₽/м²
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2-комнатная №983 81.9 м² 29/45 этаж
Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
17 444 700 ₽
212 999 ₽/м²
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2-комнатная №173 85.5 м² 6/45 этаж
Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
17 271 000 ₽
202 000 ₽/м²
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2-комнатная №56 86 м² 3/45 этаж
Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
17 243 000 ₽
200 500 ₽/м²
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2-комнатная №1255 81.7 м² 37/45 этаж
Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
17 728 900 ₽
217 000 ₽/м²
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