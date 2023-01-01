Жилые комплексы в Москве
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2.5%
Сдача 1 кв. 2024 - 3 кв. 2025 г 20 корпусов
Девелопер Группа Эталон
Отделка Без отделки
Этажность 3-28 эт.
Выдача ключей 4 кв. 2024 - 1 кв. 2026
от 12 768 814 ₽
от 305 621 ₽/м²
Студия
от 27.9 м²
от 12 768 814 ₽
1-комнатная
от 39.2 м²
от 15 137 904 ₽
2-комнатная
от 59.9 м²
от 21 741 379 ₽
3-комнатная
от 80.2 м²
от 25 672 214 ₽
4-комнатная+
от 106.6 м²
от 36 668 635 ₽
Коммерческое помещение
от 51 м²
от 25 446 960 ₽
1.5%
Сдача 3 кв. 2026 г 1 корпус
Девелопер Upside Development
Отделка Отделка white box
Этажность 54 эт.
Выдача ключей 4 кв. 2026
от 10 275 000 ₽
от 341 000 ₽/м²
Студия
от 23.9 м²
от 10 275 000 ₽
1-комнатная
от 37 м²
от 13 394 000 ₽
2-комнатная
от 61.3 м²
от 21 700 200 ₽
3.5%
Сдача 4 кв. 2023 г 2 корпуса
Девелопер Мангазея Девелопмент
Отделка Без отделки
Этажность 21 эт.
Выдача ключей 2 кв. 2024
от 19 401 600 ₽
от 337 980 ₽/м²
1-комнатная
от 47.6 м²
от 19 401 600 ₽
2-комнатная
от 66.8 м²
от 26 374 910 ₽
3-комнатная
от 98.1 м²
от 33 460 020 ₽
4-комнатная+
от 122.2 м²
от 58 556 024 ₽
0.7%
Сдача 1 кв. 2025 г 1 корпус
Девелопер РГ-Девелопмент
Отделка Без отделки
Этажность 15-25 эт.
Выдача ключей 4 кв. 2025
от 9 464 760 ₽
от 323 000 ₽/м²
Студия
от 23.9 м²
от 9 464 760 ₽
1-комнатная
от 41.2 м²
от 14 790 000 ₽
2-комнатная
от 62.3 м²
от 21 980 000 ₽
3-комнатная
от 84.5 м²
от 27 885 000 ₽
3%
Сдача 4 кв. 2023 г 4 корпуса
Девелопер MR Group
Отделка Отделка white box
Этажность 2-41 эт.
Выдача ключей 2 кв. 2024
от 20 324 386 ₽
от 567 060 ₽/м²
Студия
от 32.1 м²
от 20 324 386 ₽
1-комнатная
от 35.9 м²
от 22 625 822 ₽
2-комнатная
от 60.3 м²
от 35 422 783 ₽
3-комнатная
от 97.8 м²
от 62 419 916 ₽
2.7%
Сдача 1 кв. 2024 г 1 корпус
Девелопер Sminex-Интеко
Отделка Без отделки
Этажность 21-28 эт.
Выдача ключей 4 кв. 2024
от 12 080 000 ₽
от 373 451 ₽/м²
1-комнатная
от 23.74 м²
от 12 080 000 ₽
2-комнатная
от 24.69 м²
от 13 030 000 ₽
3-комнатная
от 69.19 м²
от 32 360 000 ₽
4-комнатная+
от 80.02 м²
от 34 060 000 ₽
1.5%
Сдача 3 кв. 2023 - 4 кв. 2024 г 13 корпусов
Девелопер Самолет
Отделка Отделка как опция, С отделкой
Этажность 11-17 эт.
Выдача ключей 4 кв. 2023 - 1 кв. 2025
от 3 865 142 ₽
от 124 721 ₽/м²
Студия
от 21.31 м²
от 3 865 142 ₽
1-комнатная
от 31.43 м²
от 5 450 779 ₽
2-комнатная
от 33.35 м²
от 5 598 321 ₽
3-комнатная
от 50.97 м²
от 7 055 880 ₽
4-комнатная+
от 69.42 м²
от 9 751 879 ₽
1.4%
Сдача 2 кв. 2023 г 1 корпус
Девелопер АРТКЛАСС-ДЕВЕЛОПМЕНТ
Отделка Без отделки, Отделка как опция, С отделкой, Отделка white box
Этажность 15 эт.
Выдача ключей 4 кв. 2023
от 3 590 385 ₽
от 134 500 ₽/м²
Студия
от 22.37 м²
от 3 590 385 ₽
1-комнатная
от 45.32 м²
от 6 888 640 ₽
2-комнатная
от 61.58 м²
от 8 282 510 ₽
1%
Сдача 2 кв. 2025 г 5 корпусов
Девелопер MR Group
Отделка С отделкой, Отделка white box
Этажность 2-54 эт.
Выдача ключей 2 кв. 2025
от 15 053 871 ₽
от 383 654 ₽/м²
Студия
от 26.09 м²
от 15 053 871 ₽
1-комнатная
от 27.58 м²
от 16 445 651 ₽
2-комнатная
от 55.16 м²
от 24 941 973 ₽
3-комнатная
от 79.84 м²
от 34 240 052 ₽
4-комнатная+
от 116.85 м²
от 60 704 860 ₽
1%
Сдача 2 кв. 2023 - 3 кв. 2025 г 12 корпусов
Девелопер MR Group
Отделка Отделка white box
Этажность 3-54 эт.
Выдача ключей 2 кв. 2023 - 3 кв. 2025
от 9 782 762 ₽
от 287 591 ₽/м²
Студия
от 21.4 м²
от 9 782 762 ₽
1-комнатная
от 37.1 м²
от 13 317 085 ₽
2-комнатная
от 53.5 м²
от 18 518 986 ₽
3-комнатная
от 73.7 м²
от 24 358 998 ₽
4-комнатная+
от 108.08 м²
от 34 662 248 ₽
2.2%
Сдача 4 кв. 2025 г 1 корпус
Девелопер Основа
Отделка Отделка как опция, С отделкой
Этажность 29 эт.
Выдача ключей 2 кв. 2026
от 8 449 460 ₽
от 281 000 ₽/м²
Студия
от 23.2 м²
от 8 449 460 ₽
1-комнатная
от 30.1 м²
от 10 321 380 ₽
2Е-комнатная
от 42.1 м²
от 13 514 100 ₽
2-комнатная
от 55.8 м²
от 17 035 740 ₽
3Е-комнатная
от 56.8 м²
от 16 807 120 ₽
3-комнатная
от 98.3 м²
от 30 561 470 ₽
4Е-комнатная+
от 84.5 м²
от 28 510 300 ₽
2.4%
Сдача 2 кв. 2024 - 2 кв. 2024 г 5 корпусов
Девелопер Forma
Отделка Без отделки, Отделка white box
Этажность 20 эт.
Выдача ключей 4 кв. 2024 - 4 кв. 2024
от 12 738 967 ₽
от 337 274 ₽/м²
Студия
от 24.93 м²
от 12 738 967 ₽
1-комнатная
от 38.43 м²
от 16 235 578 ₽
2-комнатная
от 42.44 м²
от 19 938 863 ₽
3-комнатная
от 68.8 м²
от 27 868 953 ₽
4-комнатная+
от 136.47 м²
от 74 543 598 ₽
3.3%
Сдача 1 кв. 2024 г 2 корпуса
Девелопер INGRAD
Отделка Без отделки
Этажность 17 эт.
Выдача ключей 3 кв. 2024
от 4 115 999 ₽
от 135 608 ₽/м²
1-комнатная
от 22.1 м²
от 4 115 999 ₽
2-комнатная
от 41.9 м²
от 6 795 397 ₽
3-комнатная
от 60.7 м²
от 8 677 702 ₽
4-комнатная+
от 89.6 м²
от 12 561 637 ₽
5.5%
Сдача 2 кв. 2022 - 2 кв. 2023 г 8 корпусов
Девелопер Vesper
Отделка С отделкой
Этажность 13-21 эт.
Выдача ключей 1 кв. 2023 - 2 кв. 2023
от 40 896 000 ₽
от 810 000 ₽/м²